Mercato - PSG : Cette recrue estivale de Leonardo s’enflamme pour ses débuts !

Publié le 17 octobre 2020 à 12h45 par H.G.

Alors qu’il a disputé son premier match avec le PSG ce vendredi contre Nîmes, Rafinha a confié toute sa satisfaction au sortir de sa première victoire sous le maillot parisien.

Arrivé dans les toutes dernières minutes du mercato, Rafinha a connu sa première titularisation avec le PSG ce vendredi face à Nîmes (4-0) pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Et le moins que l’on puisse dire est que le Brésilien est parvenu à bien s’illustrer pour cette grande première. Positionné au milieu de terrain, l’ancien joueur du FC Barcelone s’est distingué par ses qualités techniques pendant une heure, en se payant même le luxe de délivrer une passe décisive à Kylian Mbappé pour l’ouverture du score du PSG. Une prestation réussie donc pour Rafinha, qui n’a ainsi pas caché toute sa satisfaction à l’issue de la rencontre.

« Très content d’avoir joué mes premières minutes »