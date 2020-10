Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça bouge toujours en coulisses pour Aouar !

Publié le 17 octobre 2020 à 10h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain va devoir faire face à un adversaire de taille, dans la course à Houssem Aouar.

Lors du dernier mercato, Houssem Aouar a bien failli quitter l’Olympique Lyonnais. Plusieurs clubs, dont le Paris Saint-Germain, ont effectivement approché l’international français... mais aucun n’a semblé être en capacité d’accéder aux demandes de Jean-Michel Aulas. Selon nos informations Arsenal a tenté le coup, avant de finalement opter pour Thomas Partey de l’Atlético de Madrid. L’avenir d’Aouar est toutefois loin de s’être calmé ! En Italie, la Juventus apprécie beaucoup le profil du joueur de l’OL et cela est réciproque, comme nous vous le révélions le 21 aout dernier.

La Juventus tisse sa toile autour d’Aouar