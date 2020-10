Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland aurait pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 17 octobre 2020 à 9h00 par T.M.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland fait partie des grands objectifs du Real Madrid. Un intérêt qui serait visiblement réciproque.

Lors de ce mercato, le Real Madrid s’est davantage concentré sur les ventes de joueurs afin de mettre de l’argent de côté pour préparer le mercato 2021. Et l’été prochain risque d’être mouvementé au sein de la Casa Blanca. Tout d’abord, une offensive colossale sera lancée pour Kylian Mbappé. Mais le joueur du PSG n’est pas le seul objectif des Merengue. En effet, dans la capitale espagnole, on souhaite également recruter Eduardo Camavinga et Erling Braut Haaland. Le Real Madrid arrivera-t-il alors à ses fins ? En ce qui concerne le buteur du Borussia Dortmund, sous contrat jusqu’en 2024, cela pourrait être compliqué, même si Florentino Pérez pourrait compter sur la volonté du joueur pour rafler la mise.

Haaland veut venir !