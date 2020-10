Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola prêt à tenter sa chance avec Mbappé ?

Publié le 17 octobre 2020 à 8h45 par Th.B.

Le FC Barcelone semblerait être passé à l’action à l’instar de Manchester United pour Kylian Mbappé. Mais il ne faudrait pas écarter Manchester City de l’équation pour l’attaquant du PSG.

Partira, ne partira pas ? Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé aurait déjà pris la décision de plier bagage une fois que la saison aura trouvé son épilogue. Mais pour aller où ? Liverpool et le Real Madrid seraient intéressés par le profil du champion du monde tricolore, mais le FC Barcelone et Manchester United auraient déjà passé la seconde dans cette opération. En effet, des discussions auraient déjà eu lieu entre les dirigeants des deux clubs ainsi que les conseillers de Mbappé. Cependant, il ne faudrait pas omettre l’option Manchester City pour la pépite du PSG.

Une irruption de Manchester City se profilerait dans le dossier Mbappé