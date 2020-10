Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi affiche une volonté forte pour son avenir !

Publié le 17 octobre 2020 à 7h15 par Th.B.

Se sentant chez lui au PSG, Mauro Icardi a révélé les raisons qui l’ont poussé à rejoindre le club de la capitale. L’Argentin assure être déterminé à remporter la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain.

Passé par le FC Barcelone chez les jeunes, la Sampdoria et plus récemment l’Inter, Mauro Icardi a choisi le PSG à l’été 2019 où il est arrivé en prêt. Au terme d’une expérience plutôt concluante dans l’ensemble, l’international argentin a été définitivement transféré au PSG en mai dernier. Jusqu’en juin 2024, Mauro Icardi arborera la tunique parisienne. Une belle occasion pour lui de remporter la première Ligue des champions de sa carrière et de l’histoire du PSG. C’est d’ailleurs pour cette raison précise qu’il a choisi de venir à Paris.

« Je suis venu à Paris pour la Ligue des champions »