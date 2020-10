Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas a déjà tout prévu pour son avenir !

Publié le 17 octobre 2020 à 4h30 par T.M.

Dans sa dernière année de contrat à l’OM, André Villas-Boas n’a toujours pas réglé la question de son avenir. Néanmoins, le Portugais semble tout de même avoir certaines idées en tête.

Malgré le départ d’Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas a finalement accepté de rester à l’OM. Pour autant, ce n’est pas certain que le Portugais reste au-delà de cette saison. En effet, alors que son contrat expirera en juin prochain, le technicien marseillais est encore loin de prolonger. « Si on me propose ? Bien sûr que je pourrais avoir envie de rester, mais j'ai des projets pour ma carrière. On va voir, mais je remercie le président pour ses paroles. Je suis très bien à Marseille », a notamment assuré Villas-Boas ce jeudi pour RMC .

Villas-Boas s’imagine à la tête de Porto