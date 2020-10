Foot - PSG

PSG - Malaise : La mise au point de Thomas Tuchel sur Neymar !

Publié le 17 octobre 2020 à 9h15 par H.G.

Alors que Neymar était absent face à Nîmes ce vendredi, Thomas Tuchel a expliqué qu’il avait simplement décidé d’accorder au Brésilien un jour de repos et que sa participation au premier match de Ligue des Champions mardi prochain n’était absolument pas remise en cause.

C’est sans Neymar que le PSG s’est déplacé et imposé face à Nîmes ce vendredi soir pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Malgré l’absence de son numéro 10, le club de la capitale est parvenu à l'emporter sans trembler 4-0, grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé. Cependant, la question se posait de savoir pour quelle raison Neymar était absent de cette rencontre et s’il était blessé, alors que Paris débutera sa campagne en Ligue des Champions mardi prochain face à Manchester United. Toutefois, au sortir de la rencontre, Thomas Tuchel a mis les choses au clair et a tenu à rassurer tous les observateurs du PSG quant à l’état de forme de l’international brésilien.

« J'ai décidé que c'était mieux qu'il reste à la maison »