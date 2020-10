Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès dresse un constat accablant sur Kylian Mbappé !

Publié le 15 octobre 2020 à 18h15 par G.d.S.S.

Malgré son but décisif mercredi soir contre la Croatie, Kylian Mbappé a rendu une copie assez pâle dans l’ensemble. Pierre Ménès analyse la prestation de l’attaquant du PSG.

Indéboulonnable en équipe de France depuis désormais trois ans, Kylian Mbappé a pourtant alterné le bon et le beaucoup moins bon mercredi soir en Croatie. Si les Bleus ont fini par s’imposer (2-1) grâce à un second but décisif inscrit par l’attaquant du PSG, sa prestation d’ensemble n’aura visiblement pas convaincu les observateurs, surtout en première période. Sur son blog, Pierre Ménès a évoqué les deux visages de Mbappé durant cette partie.

« L’impression qu’il s’ennuie dans cette équipe »