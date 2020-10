Foot - PSG

PSG : Un crack du Real Madrid refuse la comparaison avec Neymar !

Publié le 15 octobre 2020 à 3h45 par A.M.

Régulièrement comparé à Neymar, Rodrygo assure toutefois qu'il veut être différent de la star du PSG bien qu'elle soit son idole.

Comme tout jeune joueur brésilien prometteur, Rodrygo n'a pas échappé aux comparaisons avec Neymar. Recruté par le Real Madrid, le jeune ailier brille par sa technique comme son aîné du PSG. Par conséquent, à l'image de nombreux autres jeunes auriverdes, Rodrygo est régulièrement interrogé sur ses similitudes avec Neymar. Mais il assure qu'il préfère éviter ce genre de comparaisons.

«Je veux juste être Rodrygo»