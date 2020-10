Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès dresse un constat élogieux sur Kimpembe !

Publié le 12 octobre 2020 à 10h15 par G.d.S.S.

Titularisé par Didier Deschamps pour la réception du Portugal dimanche soir, Presnel Kimpembe a rendu une copie assez propre. Et Pierre Ménès note d’ailleurs une évolution fulgurante cette saison chez le défenseur du PSG…

Avec le départ de Thiago Silva et sa prolongation de contrat jusqu’en 2024 actée en juillet dernier, Presnel Kimpembe (25 ans) a reçu un message clair de la direction du PSG qui compte clairement s’appuyer sur lui pour l’avenir. De plus, Didier Deschamps l’a aligné d’entrée de jeu dimanche soir pour la rencontre entre l’équipe de France et le Portugal (0-0), durant laquelle il a bien muselé Cristiano Ronaldo. Et Pierre Ménès a dressé un constat assez clair sur le joueur du PSG.

« Il est passé dans une autre dimension »