Mercato - Real Madrid : L'opération Camavinga plombée... par Zinedine Zidane ?

Publié le 13 octobre 2020 à 15h30 par B.C.

Alors qu'Eduardo Camavinga figurerait parmi les priorités du Real Madrid pour l'été prochain, Zinedine Zidane serait en désaccord avec sa direction. Bien que séduit par le milieu du Stade Rennais, le Français souhaiterait récupérer en priorité Paul Pogba.

Après Kylian Mbappé, c'est un autre Français qui affole l'Europe du football à seulement 17 ans. Eduardo Camavinga s'est révélé la saison dernière sous le maillot du Stade Rennais et confirme tous les espoirs placés en lui depuis la reprise. Le milieu de terrain, majeur en novembre prochain, a d'ailleurs eu le privilège de faire ses débuts en Bleu , de quoi faire grimper encore un peu plus sa cote sur le marché. Et il y a du monde qui s'intéresse au joyau breton, puisque le PSG, le Real Madrid, la Juventus et Manchester United sont déjà annoncés sur ses traces. Eduardo Camavinga risque donc de faire parler de lui l'été prochain, et d'après les informations d'Eduardo Inda, le Real Madrid partirait clairement avec une longueur d'avance.

Entre Pogba et Camavinga, Zidane a fait son choix

Présent dans l'émission El Chiringuito ce lundi soir, le directeur d' OK Diario a annoncé que les Merengue avaient trouvé un accord verbal avec le Stade Rennais et Eduardo Camavinga pour la venue de ce dernier au Real Madrid en échange « d' une importante somme d'argent ». Cependant, il resterait à convaincre Zinedine Zidane de l'utilité de ce transfert. En effet, bien que l'entraîneur madrilène apprécie les qualités de son jeune compatriote, celui-ci donnerait toujours sa priorité à Paul Pogba. « Le problème, c'est que Zidane ne veut pas de Camavinga, il veut Pogba, qui est libre cet été », a confié Inda. Le contrat de Paul Pogba court en effet jusqu'à la fin de la saison, même si Manchester United dispose d'une clause permettant de renouveler automatiquement ce bail d'une année. Au sein du Real Madrid, Zinedine Zidane serait toutefois seul contre tous puisqu'Eduardo Camavinga ferait presque l'unanimité, à l'inverse de Paul Pogba (27 ans). Le champion du monde tricolore est plus âgé que son nouveau coéquipier en sélection, dispose d'un salaire plus conséquent et voit ses intérêts être représentés par Mino Raiola, le célèbre agent qui n'entretient pas d'excellents rapports avec les Merengue .

Pour Pogba, jouer au Real Madrid reste un « rêve »