Mercato - ASSE : La confidence de Claude Puel sur le feuilleton M’Baye Niang !

Publié le 17 octobre 2020 à 14h15 par La rédaction

Alors que le prêt de M'Baye Niang à l'ASSE est tombé à l'eau en raison de ses agents, Claude Puel est revenu sur ce dossier.

Alors que Claude Puel avait prévu un grand ménage au sein de son effectif après une saison particulièrement décevante, l'ASSE a vécu un mercato assez compliqué. Entre les indésirables qui n'ont pas trouvé de porte de sortie (Wahbi Khazri, Stéphane Ruffier, Ryad Boudebouz, Miguel Trauco), le départ de Wesley Fofana lors du dernier jour et les échecs des recrutements de William Saliba et M'Baye Niang, Claude Puel a été contraint de s'adapter. L'entraineur de l'ASSE s'est d'ailleurs exprimé sur le transfert avorté de M'Baye Niang, visé en tant que joker après la clôture du mercato estival.

« Quand ça dure, ce n’est jamais bon »