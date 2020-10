Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : James, Reguilón… Zidane sous le feu des critiques en interne ?

Publié le 17 octobre 2020 à 12h30 par H.G.

Indésirable aux yeux de Zinedine Zidane, James Rodriguez a définitivement quitté le Real Madrid cet été pour rejoindre Everton. Cependant, alors qu’il brille pour ses débuts en Premier League sous les ordres de Carlo Ancelotti, la gestion de son cas par le technicien madrilène serait maintenant fortement remise en question au sein du club de la capitale espagnole.

Revenu au Real Madrid après deux ans en prêt au Bayern Munich, James Rodriguez n’est pas parvenu à s’imposer dans l’effectif du club madrilène la saison passée. N’entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane, l’international colombien a ainsi trainé son spleen durant cet exercice, avant de définitivement quitter les Merengue cet été pour rejoindre Everton. Et le moins que l’on puisse dire est que ce départ en Premier League réussit à l’ancien joueur de l’AS Monaco tant il a retrouvé des couleurs en ce début de saison sous les ordres de Carlo Ancelotti, avec qui il avait déjà réussi à brillamment performer au Real Madrid et au Bayern Munich. Ainsi, le milieu offensif de 29 ans a été repositionné dans l’axe par le technicien italien et a été l’auteur de trois réalisations ainsi que de trois passes décisives en cinq rencontres disputées avec les Toffees . Toutefois, si les prouesses réalisées par James Rodriguez avec Everton donnent le sourire aux pensionnaires de Goodison Park et à Carlo Ancelotti, c’est davantage un sentiment d’amertume qui habiterait les esprits du côté du Real Madrid.

Le Real Madrid frustré par le départ de James Rodriguez… et pas seulement !