Mercato - Real Madrid : Cette révélation étonnante sur le transfert de James Rodriguez

Publié le 18 septembre 2020 à 1h30 par D.M. mis à jour le 18 septembre 2020 à 1h34

Le Real Madrid est parvenu à se séparer de James Rodriguez en le vendant à Everton pour… 0€. Une information confirmée par l’ancien club du Colombien le CA Banfield qui espérait récupérer de l’argent.

Avec Gareth Bale, il était l'autre joueur du Real Madrid poussé vers la sortie. Recruté en 2014 contre un chèque de 75€, James Rodriguez n'entrait plus dans les plans de Zinedine Zidane et le club merengue voulait à tout prix lui trouver un point de chute. Mission réussie pour le Real Madrid qui est parvenu à le transférer à Everton où il a retrouvé son ancien coach Carlo Ancelotti. Un gros coup pour le club de Premier League qui a mis la main sur James Rodriguez sans dépenser le moindre centime.

« Le transfert de James Rodriguez à Everton était gratuit »