Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces révélations sur la déclaration choc de Pogba !

Publié le 17 octobre 2020 à 8h30 par Th.B.

Alors qu’il a avoué qu’évoluer au Real Madrid était un rêve pour lui à l’avenir, Paul Pogba a fait cette confidence après avoir été mis au courant que Manchester United avait pris la décision d’activer l’option pour prolonger son contrat pour une année supplémentaire.

« Je pense que le club viendra me parler à un moment pour me proposer quelque chose, ou pas. (...) Tout joueur de foot rêve de jouer au Real Madrid, pourquoi pas pour moi un jour, mais encore une fois là je suis à Manchester, j'aime mon club et je veux tout faire pour le ramener où il doit être » . Voici le témoignage que Paul Pogba livrait lors de la trêve internationale. La star de Manchester United, contractuellement liée au club mancunien jusqu’à la fin de la saison, ouvrait donc la porte à des discussions avec ses dirigeants concernant une prolongation de contrat, ainsi qu’au Real Madrid pour un éventuel transfert à l’avenir. Et alors que cette déclaration a fait couler beaucoup d’encre en Angleterre et en Espagne, tout était déjà réglé en amont pour l’avenir de Pogba à moyen terme.

L’option activée avant l’appel du pied de Pogba au Real Madrid ?