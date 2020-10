Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : A l’OM, certains départs font grincer des dents !

Publié le 17 octobre 2020 à 5h15 par T.M.

N’ayant pas signer de contrat pro avec l’OM, Isaac Lihadji et Niels Nkounkou ont rejoint le LOSC et Everton. De quoi donner des regrets sur la Canebière.

Ces dernières années, l’OM a eu énormément de mal à faire émerger des talents de son centre de formation. Une tendance qui est en train de s’inverser. En effet, une génération prometteuse pousse derrière et le club phocéen s’est empressé de sécuriser ses pépites en les faisant signer pro. Toutefois, tous n’ont pas accepté cette proposition. C’est notamment le cas d’Isaac Lihadji. Alors que ce feuilleton a fait parler pendant plusieurs mois, l’ancien crack de l’OM joue désormais au LOSC. A 19 ans, Niels Nkounkou a lui aussi fait le choix de quitter les bords de la Méditerranée pour rejoindre le nord de l’Angleterre et Everton, où il fait forte impression pour ses débuts.

« C’est dommage »