Mercato - Real Madrid : Ça bouge dans le feuilleton Paul Pogba !

Toujours déterminé à témoigner de l’arrivée de son compatriote au Real Madrid, Zinedine Zidane verrait l’éventuel transfert de Paul Pogba se compliquer à cause d'une action de Manchester United...

Voici un feuilleton qui ne cesse d’avoir son lot de rebondissements. En juin 2019, Paul Pogba profitait d’une tournée en Asie avec son équipementier afin d’évoquer ses envies d’ailleurs, été au cours duquel son transfert au Real Madrid semblait d’actualité, mais ne s’est pas concrétisé. Depuis, le champion du monde serait plus proche d’une prolongation de contrat à Manchester United que d’un départ comme son agent Mino Raiola l’assurait en août dernier. Néanmoins, le principal intéressé a mis de l’huile sur le feu au cours de la trêve internationale en évoquant son rêve d’arborer un jour la tunique merengue. Entraîneur de United, Ole Gunnar Solskjaer s’est montré clair en conférence de presse ce vendredi en scellant son avenir à Old Trafford.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Paul Pogba devrait rester à Manchester United « pour encore deux saisons ». Voici une partie du message livré par l’entraîneur des Red Devils lors du point presse de la journée. Le technicien norvégien faisait alors allusion à l’option présente dans son contrat pour une année supplémentaire. Correspondant du club mancunien pour The Guardian , Jamie Jackson a mis fin au suspense sur son compte Twitter . Selon ses informations, Manchester United aurait activé ladite clause il y a plusieurs semaines de cela. Si Zinedine Zidane souhaite toujours recruter Paul Pogba l’été prochain, il faudra débourser une indemnité de transfert à Manchester United.

@ManUtd triggered Pogba’s one year extension clause a few weeks ago, is the understanding