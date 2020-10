Foot - PSG

PSG : Thomas Tuchel s’enflamme pour Kylian Mbappé

Publié le 17 octobre 2020 à 11h15 par La rédaction

En déplacement à Nîmes, le PSG a repris la tête du championnat. Auteur d'un doublé, Kylian Mbappé a impressionné son entraîneur.

Après l'expulsion rapide de Loïck Landre, le PSG a déroulé contre Nîmes. Aux Costières, les hommes de Thomas Tuchel ont fait la différence avec Kylian Mbappé dans la première demi-heure de jeu, avant de creuser l'écart en fin de match pour plier la partie (0-4). Outre un doublé de Mbappé et un but d'Alessandro Florenzi, Pablo Sarabia a également ouvert son compteur cette saison. Alors que Rennes a été tenu en échec à Dijon (1-1), les Parisiens en profitent pour prendre provisoirement la tête de la Ligue 1.

« Kylian, c'est le gars qui peut faire la différence »