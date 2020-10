Foot - PSG

PSG - Malaise : De l’histoire ancienne pour le clash entre Tuchel et Leonardo ?

Publié le 16 octobre 2020 à 6h45 par Th.B.

Par sorties médiatiques interposées, Thomas Tuchel et Leonardo avaient réglé leur linge sale en public à l’approche du deadline day du mercato. Mais pour l’entraîneur PSG, tout ceci appartient désormais au passé.

Alors que le PSG avait enregistré plusieurs départs importants au cours de l’été, les recrues se faisaient attendre. Alors en marge de la rencontre face à Angers, la dernière avant la trêve internationale au début du mois d’octobre, Thomas Tuchel avait indirectement interpellé Leonardo faisant savoir au directeur sportif que l’effectif parisien s’était considérablement affaibli. Une sortie médiatique qui n’avait pas plu au principal intéressé qui avait répondu à son entraîneur dans la foulée du large succès du PSG face à Angers (6-1). Depuis, le temps est passé, l’eau a coulé sous les ponts et Tuchel est revenu sur cet épisode.

« C'est ça dans le foot »