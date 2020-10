Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités de Koeman sur son intérêt pour Memphis Depay !

Publié le 17 octobre 2020 à 14h30 par T.M.

Avec le départ de Luis Suarez pour l’Atlético de Madrid, Ronald Koeman recherchait un nouvel attaquant pour le FC Barcelone. Et aux yeux du Néerlandais, la priorité se nommait Memphis Depay. Un joueur que voulait vraiment l’entraîneur blaugrana.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman a souhaité opérer une véritable révolution au sein de son effectif. Alors que celle-ci a été moins importante qu’espéré, certains mouvements ont tout de même eu lieu. Sergino Dest a ainsi été recruté, tandis que Nelson Semedo, Arturo Vidal, Ivan Rakitic ou encore Luis Suarez sont partis. En Catalogne, le départ de l’Uruguayen a fait énormément parler, Lionel Messi n’hésitant pas à pousser un coup de gueule contre sa direction. Mais Suarez a bien filé à l’Atlético de Madrid et il a donc fallu tourner la page. Pour cela, Koeman souhaitait recruter un nouvel attaquant. Lautaro Martinez étant trop cher, c’est Memphis Depay que l’ancien sélectionneur des Pays-Bas voulait recruter. Toutefois, faute d’argent, le Barça n’a pu parvenir à un accord avec l’OL, où est donc resté l’attaquant néerlandais.

« Nous voulions vraiment Memphis »

Ce samedi, dans un entretien accordé à Algemeen Dagblad , Ronald Koeman s’est livré sur son intérêt pour Memphis Depay. Et comme l’a confirmé l’entraîneur du FC Barcelone, il souhaitait réellement recruter le joueur de l’OL, séduit par son talent. « Nous voulions vraiment Memphis car c’est un grand joueur et parce que je pense que nous manquions de des qualités de Depay. Memphis peut être utilisé comme un point de fixation, mais vous pouvez aussi l’envoyez en profondeur. il est fort, dynamique et peut jouer à plusieurs postes. Je lui ai bien évidemment parlé de mes idées au préalable. En principe, tout était prêt, mais à cause des règles de la Liga, nous savions que nous devions vendre un joueur d’abord. Au final, cela n’a pas été possible. C’est dommage, mais Memphis savait aussi quelle était la situation », a expliqué Koeman.

« Une possibilité »