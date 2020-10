Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joli coup hivernal s’éloigne pour Leonardo…

Publié le 17 octobre 2020 à 5h45 par Th.B.

Alors que Christian Eriksen pourrait quitter l’Inter dès cet hiver, Leonardo surveillerait avec attention l’évolution de sa situation. Cependant, Antonio Conte a refroidi les ardeurs du directeur sportif du PSG.

S’étant relancé à l’Inter lors du mercato hivernal de 2020, Christian Eriksen pourrait connaître une désillusion et quitter le club lombard dans les prochaines semaines. En effet, le milieu offensif danois a récemment expliqué qu’il fallait que sa situation sportive change à Milan, lui qui cultive le désir de régulièrement jouer. Une opportunité que le PSG penserait à saisir si elle se présentait au mois de janvier. Néanmoins, l’entraîneur de l’Inter compte toujours sur Eriksen.

« Il y aura de la place pour lui »