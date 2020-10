Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel déçu du recrutement de Leonardo !

Publié le 24 octobre 2020 à 12h15 par T.M.

Inquiet de voir son effectif s’affaiblir, Thomas Tuchel a finalement accueilli plusieurs renforts au PSG. Malgré tout, l’Allemand aurait aimé plus encore…

En conférence de presse, il y a quelques jours, Thomas Tuchel s’était inquiété de la tournure prise par le mercato du PSG, assistant à de nombreux départs et peu d’arrivées. Finalement, dans les dernières heures du marché des transferts, Leonardo, bien qu’agacé par les propos de l’Allemand, s’est activé pour faire venir du sang neuf. Au final, Alessandro Florenzi, Moise Kean, Danilo Pereira et Rafinha sont venus offrir de nouvelles solutions à Tuchel. L’entraîneur du PSG dispose d’une plus grande profondeur de banc, bien que ce recrutement lui laisserait un goût d’inachevé.

Tuchel attendait un défenseur central !