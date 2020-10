Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Suarez, Rüdiger… L’énorme incompréhension de Thomas Tuchel !

Publié le 23 octobre 2020 à 11h15 par T.M.

Lors du denier mercato, Thomas Tuchel aurait notamment essuyé le refus de Leonardo en ce qui concerne Antonio Rüdiger et Luis Suarez. De quoi susciter les interrogations de l’entraîneur du PSG.

Inquiet de voir son effectif s’affaiblir, Thomas Tuchel avait publiquement interpellé Leonardo pour le mercato. Alors que le directeur sportif n’avait pas vraiment apprécié cette sortie, il a tout de même offert des renforts à son entraîneur, faisant au final venir Alessandro Florenzi, Moise Kean, Danilo Pereira et Rafinha. Plusieurs chantiers du PSG ont ainsi été résolus, mais pas celui de la défense centrale. En effet, aucun joueur n’est venu pallier le départ de Thiago Silva à Chelsea. Pourtant, Tuchel avait une priorité : Antonio Rüdiger. Finalement, l’Allemand est resté chez les Blues étant donné que Leonardo n’a pas souhaité se positionner sur lui, et ce scénario se serait aussi répété avec Luis Suarez, qui a finalement quitté le FC Barcelone pour l’Atlético de Madrid.

Pourquoi ce choix de Leonardo ?