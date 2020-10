Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a recalé Tuchel sur un dossier imprévu !

Publié le 22 octobre 2020 à 21h45 par G.d.S.S.

Avec la blessure longue durée de Juan Bernat, Thomas Tuchel aurait réclamé l’arrivée d’un nouveau latéral gauche au PSG. Mais Leonardo aurait rapidement coupé court au dossier…

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en septembre, Juan Bernat sera éloigné des pelouses pendant de longs mois, et probablement jusqu’à la fin de la saison. Un coup dur pour le latéral gauche espagnol du PSG, mais également pour son entraîneur Thomas Tuchel qui a perdu son titulaire à ce poste. Et même s’il dispose de Layvin Kurzawa et Mitchel Bakker comme alternatives crédibles, l’entraîneur du PSG a souhaité du renfort cet été…

Tuchel voulait un nouveau latéral gauche, mais…