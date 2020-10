Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sur quel entraîneur doit miser Leonardo pour remplacer Tuchel ?

Publié le 22 octobre 2020 à 8h00 par La rédaction

Suite à la défaite du PSG contre Manchester, la troisième depuis le début de saison, Thomas Tuchel semble être en danger pour son avenir. Mais quel serait l'entraîneur idéal pour le remplacer ?

Arrivé en 2018 pour remplacer Unai Emery, Thomas Tuchel a rapidement fait l'unanimité pour sa gestion des stars et des prestations abouties avec un fond de jeu intéressant. Toutefois, l'élimination contre Manchester United en huitième de finale de la Ligue des Champions en 2019 a marqué un énorme coup d'arrêt puisque depuis ce match, le technicien allemand semble avoir perdu la main sur le PSG. Et le retour de Leonardo au poste de directeur sportif du club de la capitale a rapidement jeté un froid sur l'avenir de Thomas Tuchel, le dirigeant brésilien préférant travailler avec des hommes qu'il a lui-même nommés. Toutefois, entre la crise sanitaire, qui a rendu impossible le licenciement de l'entraîneur compte tenu du coût que cela représenterait, et le parcours européen du PSG, Leonardo n'a pas pu aller chercher un nouveau coach. Toutefois, le début de saison pourrait enfin permettre au directeur parisien de réaliser son souhait. Et sur quel entraîneur pourrait-il miser ?

Allegri le grand favori de Leonardo ?

En effet, depuis le début de saison, rien ne va plus entre les deux hommes. En fin de mercato, Thomas Tuchel a affiché publiquement son mécontentement face au retard pris sur le recrutement, ce qui n'a pas plu à Leonardo qui n'avait pas manqué de le faire savoir, affichant son mécontentement face à la sortie de son entraîneur. Et la défaite du PSG contre Manchester United mardi soir en Ligue des Champions (1-2) n'a rien fait pour arranger les choses. C'est déjà le troisième revers parisiens dans ses huit premiers matches de la saison, une première depuis 10 ans. Par conséquent, Leonardo travaillerait déjà en coulisse pour dénicher un nouvel entraîneur. Selon les informations de ParisFans, quatre entraîneurs seraient ainsi visés : Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino, Laurent Blanc et Thiago Motta. Encore faut-il convaincre Doha de payer les indemnités de licenciement de Thomas Tuchel dont le contrat court jusqu'en juin 2021.



