Mercato - PSG : Ce témoignage terrible en interne sur le recrutement !

Publié le 22 octobre 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

Alors que le recrutement estival de Leonardo fait déjà beaucoup parler, certains membres du vestiaire du PSG semblent eux-mêmes assez déçus des éléments attirés cet été par le directeur sportif brésilien.

Après avoir levé l’option d’achat de Mauro Icardi en début d’été et bouclé ensuite l’arrivée d’Alessandro Florenzi en prêt avec option d’achat, le PSG s’est réveillé en toute fin de mercato estival pour parfaire son recrutement. Alexandre Letellier est arrivé en tant que troisième gardien, avant que Moise Kean, Danilo Pereira et Rafinha ne soient recrutés par Leonardo dans les dernières heures du marché. Un bilan assez contrasté donc pour ce mercato estival du PSG, d’autant que certaines recrues de Leonardo sont déjà pointées du doigt pour leurs performances décevantes. Et ce constat ferait même jazzer au sein du vestiaire…

Les joueurs du PSG pas emballés par le recrutement ?