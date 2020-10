Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’avait aucune chance pour ce champion du monde

Publié le 22 octobre 2020 à 5h45 par Th.B.

En quête d’une recrue défensive, le PSG s’est penché sur le profil de Lucas Hernandez ces derniers mois, en vain. Le fait de changer d’air si peu de temps après s’être installé en Bavière ne plaisait pas au champion du monde.

À la recherche d’un successeur à Thiago Silva bien que ce dernier ne signe à Chelsea, Leonardo a coché le nom de Lucas Hernandez au printemps dernier. Néanmoins, malgré de multiples rumeurs selon lesquelles il était prêt à relever le challenge du PSG, le10sport.com vous révélait une discussion de la plus haute importance entre le défenseur du Bayern Munich et Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’Équipe de France a incité le champion du monde à rester en Bavière. Mais là ne fut pas la seule raison de sa décision.

Lucas Hernandez ne se voyait pas changer à nouveau de club