Mercato - PSG : L'aveu de Lucas Hernandez sur son été agité !

Publié le 20 octobre 2020 à 22h45 par A.M.

Un an après son arrivée au Bayern Munich, Lucas Hernandez a beaucoup fait parler de lui pour son avenir cet été. Mais il assure qu'il a toujours eu à l'idée de s'imposer au sein du club bavarois.

Recruté pour 80M€ il y a un an, Lucas Hernandez est de loin le transfert le plus cher de l'histoire du Bayern Munich. Par conséquent, les attentes au tour du Champion du monde étaient importantes. Mais entre l'émergence d'Alphonso Davies dans le couloir gauche et la concurrence dans l'axe de la défense, le natif de Marseille a connu une saison compliquée également marquée par des blessures. Un départ durant le mercato a donc été évoqué, notamment du côté du PSG qui recherchait un défenseur central et un latéral gauche. Finalement, Lucas Hernandez n'a pas bougé.

Lucas Hernandez n'a jamais douté pour son avenir