Mercato - PSG : Leonardo garde le cap pour Dele Alli !

Publié le 21 octobre 2020 à 1h45 par La rédaction

Dans le viseur PSG depuis plusieurs semaines, Leonardo n'est pas parvenu à conclure l'arrivée de Dele Alli avant la fermeture du mercato estival, mais n'aurait pas dit son dernier mot au sujet de l'international anglais.

En manque de temps de jeu à Tottenham et n'entrant pas dans les plans de José Mourinho cette saison Dele Alli a été annoncé avec insistance du côté du PSG cet été. Si Leonardo ciblait bel et bien le milieu offensif de 24 ans, le directeur sportif brésilien n'a pas été en mesure de convaincre Daniel Levy de se séparer de l'international anglais. Le président des Spurs pensait en effet qu'il avait encore à apporter à l'effectif de José Mourinho. Toutefois, avec les nombreuses arrivées dans le secteur offensif cet été, Dele Alli semble disposer d'un temps de jeu encore plus faible que la saison passée. Si Leonardo a vu son offre de prêt payant de 1.6M€ être refusée cet été, il n'aurait pas perdu espoir et compterait bien à nouveau passer à l'offensive cet hiver.

Une nouvelle offre à venir cet hiver ?