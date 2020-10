Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La révélation de cette recrue estivale sur son arrivée !

Publié le 20 octobre 2020 à 21h30 par La rédaction

Après le départ de Wesley Fofana, l'ASSE est allée chercher Panagiotis Retsos. Le défenseur central a expliqué son choix de rejoindre le Forez.

Les défenseurs centraux stéphanois s'exportent en Premier League. Un an après avoir vendu William Saliba 30M€ à Arsenal, l'ASSE a transféré Wesley Fofana à Leicester contre 35M€, hors bonus. Et pour pallier ce départ, Panagiotis Retsos a signé chez les Verts. Le défenseur grec arrive en prêt en provenance du Bayer Leverkusen. L'ASSE dispose également d'une option d'achat si Retsos dispute plus de 20 matches cette saison.

« Saint-Etienne est un grand club, il a un très bon public »