Mercato - ASSE : Le successeur de Wesley Fofafa justifie son arrivée !

Publié le 17 octobre 2020 à 23h15 par A.D.

Pour pallier le départ de Wesley Fofana, transféré à Leicester cet été, l'ASSE a opté pour Panagiotis Retsos. Présent en conférence de presse ce samedi, le défenseur grec a expliqué pourquoi il avait accepté de rejoindre Les Verts.

Etincelant sous les couleurs de l'ASSE la saison dernière, Wesley Fofana a tapé dans l'oeil de Leicester. Transférée lors du dernier mercato estival, la pépite de 19 ans a laissé un grand vide à Saint-Etienne. Pour faire oublier le départ de Wesley Fofana, la direction des Verts a décidé de se jeter sur Panagiotis Retsos. Arrivé du Bayer Leverkusen, le défenseur de 22 ans est revenu sur son choix de signer à l'ASSE.

«Quand j’ai appris que le club me voulait, ça a été un grand honneur pour moi»