Mercato - Real Madrid : Zidane pourrait parvenir à ses fins avec Pogba !

Publié le 17 octobre 2020 à 23h00 par Th.B.

Paul Pogba disposerait toujours d’une opportunité concrète du côté du Real Madrid, le club merengue ayant bel et bien des vues sur le milieu de terrain de Manchester United. Un sentiment réciproque.

Lors de la trêve internationale et du rassemblement des Bleus, Paul Pogba ouvrait grand la porte à une éventuelle arrivée au Real Madrid pour la suite de sa carrière. Son avenir à court terme semble s’inscrire à Manchester United où l’option pour une année supplémentaire aurait été activée. En effet, grâce à cette action, les Red Devils auraient scellé l’avenir de Pogba à Manchester jusqu’en juin 2022. Cependant, un transfert au Real Madrid pourrait bien avoir lieu l’été prochain.

Le Real Madrid et Pogba sur la même longueur d’onde ?