Mercato - Real Madrid : Le plan d’attaque pour Erling Braut Haaland dévoilé !

Publié le 17 octobre 2020 à 21h00 par La rédaction

Avec Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland est l'autre priorité du Real Madrid pour renforcer son attaque l'été prochain. Les Merengue seraient d'ailleurs prêts à sacrifier plusieurs joueurs pour convaincre le Borussia Dortmund.

Les grandes manœuvres se rapprochent au Real Madrid. Après un mercato axé sur les départs, les Merengue devraient lancer des assauts d'envergure l'été prochain. D'autant que le dégraissage a permis d'assainir les finances avec un bénéfice frôlant les 100M€. Débarrassée des salaires de James Rodriguez et de Gareth Bale, la Maison Blanche a aussi vendu Achraf Hakimi et Sergio Reguilon. Pour compenser ces départs, le Real n'a recruté personne mais s'appuie sur ses retours de prêts. Et après les économies, les folies devraient être nombreuses dans la capitale espagnole.

Un échange pour Haaland ?