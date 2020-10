Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette opération légendaire qui se préparait pour Pogba...

Publié le 17 octobre 2020 à 19h00 par A.C.

Paul Pogba, milieu de terrain de Manchester United et de l’équipe de France, aurait bien pu être l’un des gros transferts du dernier mercato.

Voilà plusieurs années déjà, que le nom de Paul Pogba est lié au Real Madrid. Cela avait d’ailleurs créé quelques tensions entre le président Florentino Pérez et Zinedine Zidane, grand fan du milieu de Manchester United. Mais le club madrilène n’est pas le seul à avoir rêvé de Pogba. En Italie, un retour à la Juventus est aussi régulièrement évoqué, avec les Bianconeri prêts à tout pour l’arracher au Red Devils ... qui auraient récemment prolongé unilatéralement le contrat de Pogba, jusqu’en juin 2022.

La Juventus était prête à boucler le retour de Pogba !