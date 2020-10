Foot - Mercato - Chelsea

EXCLU - Mercato : La vérité sur N’Golo Kanté

Publié le 17 octobre 2020 à 16h00 par Alexis Bernard

Suite aux révélations du Daily Mail sur d’éventuelles envies de départ de N’Golo Kanté, le10sport.com est en mesure de faire la lumière sur ce dossier.

Il y aurait de l’eau dans le gaz entre N’Golo Kanté et son entraîneur, Frank Lampard. Au point de faire naître des envies d’ailleurs pour le milieu de terrain français de Chelsea. Ce dernier aimerait changer d’air, si l’on en croit le Daily Mail , avec des vues sur l’Inter Milan et le Real Madrid. Après renseignement pris, la situation n’est pas du tout celle-ci.

Aucune envie de partir

Selon nos informations, N’Golo Kanté n’aurait aucunement l’intention de quitter Chelsea à court ou moyen terme. Le champion du monde tricolore se sent bien à Londres et s’il a de nombreuses fois été sollicités ces derniers mois, il n’a jamais ouvert la porte à un transfert. Ses proches comme les dirigeants de Chelsea tiennent le même discours : pas de départ pour Kanté. A 29 ans, il dispose d’un très bon contrat courant jusqu’en juin 2023. Et les Blues, non plus, n’ont pas l’intention de s’en séparer. Bien au contraire…