Mercato - Real Madrid : Une incroyable ouverture pour Zidane avec Kanté ?

Publié le 16 octobre 2020 à 23h00 par Th.B.

Le Real Madrid pourrait bien disposer d’une belle ouverture dans le dossier N’Golo Kanté tant son départ de Chelsea se profilerait les jours passant. Explications.

Véritable élément indéboulonnable de Chelsea avant la nomination de Frank Lampard sur le banc des Blues à l’été 2019, N’Golo Kanté a vu son temps de jeu diminuer depuis. Non épargné par les soucis physiques lors de l’exercice précédent, le champion du monde tricolore dispose d’une palace de titulaire indiscutable en ce début de saison. Néanmoins, le vent pourrait vite tourner. The Daily Star révélait jeudi que l’entraîneur de Chelsea serait susceptible de sacrifier Kanté si il disposait d’une ouverture dans l’opération Declan Rice à l’occasion du mercato hivernal. Et la tendance se confirme sérieusement. Une aubaine pour le Real Madrid, intéressé par le profil de l’international français ?

Pour N’Golo Kanté, un départ serait d’actualité