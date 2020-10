Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce message fort de Koeman sur l’adaptation de Dest !

Publié le 16 octobre 2020 à 22h00 par Th.B.

Au cours de la trêve internationale, Sergiño Dest est resté à Barcelone pour s’acclimater à son nouveau club. Une bonne décision du point de vue de l’entraîneur blaugrana Ronald Koeman.

Entraîneur du FC Barcelone depuis le 19 août dernier, Ronald Koeman a notamment vu Sergiño Dest débarquer au sein de l’institution catalane au cours du mercato estival. Du haut de ses 19 ans, Dest a effectué ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs blaugrana juste avant la trêve internationale face au FC Séville. Au cours de ladite pause du football de clubs, le latéral droit américain est resté à Barcelone. Une période qui lui a permis de bien s’intégrer à une partie du groupe.

« C’est bien qu'il soit resté pour s'entraîner et parler »