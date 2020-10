Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce de taille sur cette piste française !

Publié le 16 octobre 2020 à 23h30 par La rédaction

Dans le viseur du FC Barcelone cet été, Jules Koundé est finalement resté au FC Séville. Monchi est revenu sur la situation du jeune défenseur français.

Auteur d’une saison de haut niveau avec le FC Séville la saison passée, qui l’a notamment vu remporter la Ligue Europa, Jules Koundé a tapé dans l’œil de nombreux clubs cet été. Manchester City en avait fait l’une de ses priorités après l’échec du dossier Kalidou Koulibaly, avant de se rabattre sur Ruben Dias devant le refus de Monchi, directeur sportif du club andalou. Le FC Barcelone, toujours à la recherche d’un défenseur central, a également longtemps ciblé Jules Koundé, même si Eric Garcia a toujours semblé être la priorité des dirigeants Blaugrana . Toutefois, les difficultés financières du FC Barcelone ont rendu impossible l’arrivée de l’espoir français, du moins pour le moment.

« Les offres qui sont arrivées n'ont pas été évaluées comme intéressantes ou proches »