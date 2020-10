Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mourinho envoie un message fort à Gareth Bale !

Publié le 16 octobre 2020 à 22h30 par La rédaction

Poussé vers la sortie au Real Madrid, Gareth Bale est de retour à Tottenham. Alors qu’il pourrait faire ses débuts ce week-end, le Gallois peut compter sur le soutien sans faille de son entraîneur, José Mourinho.

Ce retour aux origines sonnait presque comme une évidence pour Gareth Bale. Alors que le dialogue était vraisemblablement rompu avec Zinédine Zidane, le Gallois a fait ses valises, quittant ainsi le Real Madrid pour son ancienne équipe, Tottenham. À 31 ans, et après sept saisons dans la capitale espagnole, l’ailier retrouve le club où il s'est révélé au niveau européen. Arrivé hors de forme en raison d’une préparation tronquée, Gareth Bale n’a pas encore foulé les pelouses avec la tunique des Spurs , mais cela ne devrait plus tarder.

« Il a besoin de son football »