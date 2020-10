Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand l’équipementier de Neymar prend position sur son avenir !

Publié le 17 octobre 2020 à 14h45 par H.G.

Alors que Neymar est sous contrat au PSG jusqu’en juin 2022, Bjorn Gulden, le directeur général de Puma, estime que le club où évolue l’international brésilien n’a aucun impact sur la stratégie de la marque avec laquelle l’ancien Barcelonais s’est engagé cet été.

Plus que de simples joueurs, les footballeurs sont désormais devenus pour certains des icônes culturelles. Suivis sur les réseaux sociaux par des millions de personnes, partenaires de nombreuses marques, tout particulièrement de mode, ils sont des marques à part entière. Cela est particulièrement vrai pour Neymar, réputé pour bien plus de choses que ses qualités sur un terrain de football. En effet, le joueur du PSG sous contrat jusqu’en juin 2022 est une véritable icône de lifestyle en tant que partenaire de nombreuses marques de vêtements, de cosmétiques ou d’accessoires. Tout cela a conduit Puma à miser sur lui pour en faire son représentant numéro 1 alors que Neymar et Nike n’ont pas renouvelé le partenariat qui les liait depuis l’aube de la carrière de l’ancien joueur du Santos et du FC Barcelone.

« Neymar est un tout »