Mercato - Real Madrid : PSG, Juventus… Pourquoi le feuilleton Pogba risque de s’éterniser

Publié le 16 octobre 2020 à 19h30 par Th.B.

Paul Pogba est une piste de longue date de Zinedine Zidane. Néanmoins, alors que Manchester United aurait activé la clause permettant au club de le conserver jusqu’en juin 2022, le transfert de Pogba à la Casa Blanca se compliquerait. D’autant plus que les Red Devils auraient pris une décision XXL.

Partira, ne partira pas ? Les saisons se suivent et se ressemblent pour Paul Pogba. N’ayant presque pas joué lors de l’exercice précédent en raison de soucis physiques et de l’arrêt des compétitions dû au Covid-19, Paul Pogba était une nouvelle fois annoncé sur le départ. Cependant, à cause de la crise financière et de la réticence de Manchester United de laisser partir sa star au rabais, le champion du monde tricolore a rempilé pour une cinquième saison à Old Trafford, l’ultime de son contrat courant jusqu’en juin 2021 dans laquelle figure une option pour une année supplémentaire. Le Real Madrid et la Juventus auraient toujours des vues sur Pogba dans le cadre d’un éventuel transfert lors du prochain mercato estival. Néanmoins, il leur faudra se montrer plus que convaincants, puisque Mino Raiola révélait en août dernier que Manchester United avait l’intention de prolonger le contrat de Pogba. Ce vendredi, Ole Gunnar Solskjaer est allé plus loin en assurant que son numéro 6 fera partie de l’effectif de Manchester United pour les deux prochaines saisons. De quoi laisser entendre que les Red Devils auraient fait un premier pas vers une prolongation concrète…

Manchester United aurait activé l’option…

Ces dernières heures, il a été révélé par plusieurs médias anglais dont The Guardian et The Manchester Evening News notamment que Manchester United avait pris la décision d’activer la clause dans le contrat de Paul Pogba permettant au club mancunien de le conserver pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2022 à présent. Si le Real Madrid et la Juventus souhaitaient mettre la main sur le Français, il faudra donc le faire via un transfert. En effet, Manchester United n’aurait nullement l’intention de le voir partir libre de tout contrat et la position des Red Devils sur la question ne devrait pas changer de sitôt.

…Et préparerait une défense en interne