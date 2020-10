Foot - Mercato

Mercato : Pour quitter le PSG, Edinson Cavani a reçu des aides précieuses !

Publié le 20 octobre 2020 à 19h30 par A.M.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Edinson Cavani a finalement opté pour l'option de signer à Manchester United. Et pour faire son choix, le Matador a pu compter sur le soutien de deux anciens Red Devils.

C'était l'un des feuilletons de l'été. En fin de contrat avec le PSG le 30 juin dernier, Edinson Cavani a quitté le club de la capitale et a même refusé de prendre part au Final 8 qui se déroulait au mois d'août. Et l'identité de son futur club s'est longtemps faite attendre. Annoncé dans le viseur de nombreux clubs, à l'image de Benfica ou encore de formations en Italie voire en Amérique du Sud, l'Uruguayen a finalement rejoint l'Angleterre. Mais alors que son choix de quitter prématurément le PSG laissait penser qu'il allait trouver un point de chute rapidement, Edinson Cavani a pourtant signé à Manchester United dans les dernières heures du mercato. Et dans ce deal, plusieurs acteurs ont joué un rôle important.

Saha a glissé le nom de Cavani à MU...

A commencer par Louis Saha. Passé par Manchester United entre 2004 et 2008, l'ancien attaquant a révélé qu'il avait glissé le nom d'Edinson Cavani aux Red Devils afin de les convaincre de miser sur le Matador . « Surpris, non. Il y a un an j’avais fait un appel du pied à Manchester à son sujet. Quand j’ai vu qu’il jouait moins avec Paris, j’étais persuadé que son profil était très intéressant pour Manchester. Le club manquait de caractère pour être réellement dangereux en haut de tableau. Je me souviens avoir milité à plusieurs reprises pour sa venue. Un club comme Manchester a besoin de garanties devant. À un moment donné, il faut de l’expérience, un joueur qui met 25-30 buts par saison. Pour moi, il cochait toutes les cases », lance l'ancien international français dans une interview accordée à Ouest-France.

... et Herrera a convaincu Cavani