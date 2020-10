Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences de Pierre Ménès sur l’arrivée de Moise Kean

Publié le 20 octobre 2020 à 15h15 par T.M.

A la recherche d’un attaquant pour le PSG, Leonardo a réussi à obtenir le prêt de Moise Kean en provenance d’Everton. un renfort analysé par Pierre Ménès.

Lors du dernier mercato, parmi les priorités de Thomas Tuchel et du PSG, il y avait notamment l’arrivée d’un nouvel attaquant. En effet, le club de la capitale avait perdu Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting et il fallait donc les remplacer. La solution a finalement été trouvée dans les dernières heures du mercato avec l’arrivée de Moise Kean en provenance d’Everton. Si un doute subsiste sur la présence d’une option d’achat ou non, l’Italien évoluera bien au PSG cette saison. A 20 ans, il a d’ailleurs fait ses grands débuts avec les champions de France vendredi dernier face à Nîmes.

« S’il est meilleur que Choupo-Moting, ça sera déjà un plus »