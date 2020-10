Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès en rajoute une couche sur ce joli coup de Leonardo !

Publié le 20 octobre 2020 à 13h15 par T.M.

Depuis son arrivée au PSG, Alessandro Florenzi impressionne. Et Pierre Ménès a, à nouveau, fait savoir à quel point il était sous le charme de l’Italien.

Pour remplacer Thomas Meunier, parti au Borussia Dortmund, Leonardo a donc fait venir Alessandro Florenzi au PSG, prêté avec option d’achat par l’AS Rome. Et si certains se sont interrogés sur l’apport de l’Italien, notamment après ses blessures au genou, le principal intéressé a rapidement fait taire les plus sceptiques. En effet, dans son couloir droit, Florenzi enchaine les grosses prestations, lui qui a déjà marqué 2 buts, et qui apporte sans cesse le danger sur ses centres. De quoi impressionner Pierre Ménès. Après le dernier match face à Nîmes, il expliquait notamment : « Le PSG qui a désormais la certitude d’avoir fait une bonne pioche au poste de latéral droit avec Florenzi, qui a été sublime dans ce match, par ses centres, son but et ses deux poteaux ».

« Depuis très longtemps, j’ai pas vu un arrière droit aussi bien centrer »