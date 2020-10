Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles révélations sur ce gros dossier de l'été !

Publié le 20 octobre 2020 à 11h45 par La rédaction

Dans le viseur du PSG pour la succession de Thiago Silva, le transfert d'Antonio Rudiger est finalement tombé à l'eau dans les derniers jours du mercato, notamment en raison des exigences de Chelsea.

Huit ans après son arrivée, Thiago Silva a quitté le PSG en fin de contrat cet été, laissant un grand vide au sein du vestiaire, mais également au sein de la défense parisienne. Si Leonardo est revenu sur sa décision et a tenté de prolonger le contrat de l'international brésilien après la finale de la Ligue des Champions, Thiago Silva avait déjà pris sa décision, et donné son accord à Chelsea. Ainsi, en quête de son successeur, le PSG a ciblé de nombreux joueurs à l'image de Milan Skriniar, Kalidou Koulibaly ou encore Antonio Rudiger, désormais coéquipier de Thiago Silva à Chelsea. Alors qu'il a peu à peu perdu sa place dans le onze de départ de Franck Lampard, les Blues n'étaient pas insensibles à s'en séparer. Toutefois, le transfert est tombé à l'eau dans les derniers jours du mercato, on connaît désormais la raison.

Chelsea trop exigeant financièrement ?