Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un prétendant XXL ne lâcherait rien pour Mbappé !

Publié le 20 octobre 2020 à 7h15 par A.D.

Contrairement à Chelsea, la Juventus n'aurait pas abandonné l'idée de recruter Kylian Mbappé. Toutefois, La Vieille Dame partirait avec beaucoup de retard pour l'attaquant du PSG.

Libre de tout contrat en juin 2022, Kylian Mbappé pourrait ne plus faire long feu au PSG. Alors qu'une prolongation ne serait plus vraiment d'actualité pour lui, le champion du monde français devrait être vendu lors du prochain mercato estival pour ne pas être cédé gratuitement à la fin de son bail. Ce qui n'aurait pas échappé au Real Madrid, au FC Barcelone et à Liverpool. Toutefois, ces trois clubs ne seraient pas seuls dans la course, puisque la Juventus serait également prête à en découdre pour Kylian Mbappé.

La Juve n'aurait pas oublié Kylian Mbappé, mais...