Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a un plan d’action pour Mbappé !

Publié le 19 octobre 2020 à 20h45 par Th.B.

Désireux de ne pas perdre la main sur le dossier Kylian Mbappé en se mettant à dos les dirigeants parisiens, le Real Madrid adopterait une démarche simple et contraire à celle de Liverpool notamment.

Ce n’est plus vraiment un secret à présent tant Kylian Mbappé a été annoncé au Real Madrid ces dernières années, ainsi que les déclarations de joueurs du club merengue et par l’entraîneur à savoir Zinedine Zidane en personne. Récemment, le technicien français faisait passer le message suivant. « Je ne sais pas si cela est justifié de parler autant. Il y a de nombreuses rumeurs, mais je ne parle pas de lui en particulier. Tout ce que je peux dire c’est que cela ne va pas impacter le vestiaire. Le mercato est fermé et c’est l’équipe de j’ai actuellement » . Un discours à l’image de la position de la direction du Real Madrid sur la question qui aurait monté un plan d’action bien ficelé pour parvenir à ses fins avec l’attaquant du PSG.

Florentino Pérez ne discuterait qu’avec les propriétaires du PSG pour Mbappé