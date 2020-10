Foot - Mercato

Mercato : Avant d’aller à Manchester, Cavani a été conseillé par un joueur du PSG !

Publié le 19 octobre 2020 à 20h30 par Th.B.

Étant en plein doute concernant son prochain club après son départ du PSG, Edinson Cavani a récemment révélé avoir contacté Ander Herrera dans l’optique de récolter des informations sur Manchester United. L’ancien des Red Devils et actuel milieu de terrain du PSG a confirmé cette version en révélant les contours de leur discussion.

Après sept saisons passées au PSG, Edinson Cavani décidait de ne pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin dernier afin de disputer le Final 8 de Ligue des champions avec le club de la capitale. En effet, souhaitant tourner la page après ne pas être parvenu à trouver un terrain d’entente avec la direction parisienne pour une prolongation, El Matador a quitté le Paris Saint-Germain cet été après avoir offert 200 buts au club qui fête son cinquantenaire cette année. Annoncé un peu partout en Europe ainsi qu’en Amérique, Cavani a finalement rejoint Manchester United à la toute fin du mercato. Journaliste pour Sky Sport , Gianluca Di Marzio avait évoqué un intérêt des Red Devils lors des derniers jours de septembre. Des discussions se sont rapidement initiées. Cependant, avant de donner son aval à Manchester United, Edinson Cavani avait contacté Angel Di Maria et surtout Ander Herrera, qui sont tous les deux passés par Manchester avant de rallier Paris, afin d’obtenir des informations sur la vie mancunienne et le club. « C'était vraiment à la dernière minute et j'ai appelé Ander pour avoir une discussion. J'ai beaucoup d'admiration pour Ander, pour le genre de personne qu'il est et j'avais le sentiment que ses mots allaient m'aider, en me racontant un peu ce que c'était pour lui à United. Et donc, oui, c'est vrai qu'après avoir fini de parler avec Ander, nous sommes parvenus à un accord ici avec le club ».

Ander Herrera confirme la version des faits d’Edinson Cavani

Mardi, le PSG va retrouver la Ligue des champions après être passé à deux doigts de remporter la Coupe aux grandes oreilles le 23 août dernier. Et pour ces retrouvailles avec la C1, le champion de France va se frotter à un adversaire qui lui avait privé d'un 1/4 de finale de l’édition de 2018-2019, à savoir Manchester United. Bien qu’Edinson Cavani ne pourra pas disputer cette rencontre, lui qui n’a pas quitté décollé de Manchester avec l’ensemble du groupe selon The Manchester Evening News , Ander Herrera a été interrogé sur son désormais ex-coéquipier parisien par The Daily Telegraph . Et le milieu de terrain du PSG a confirmé les propos d’ El Matador concernant le rôle qu’il a tenu dans son arrivée chez les Red Devils . « Je pense que nous avons parlé environ cinq minutes avant qu'il ne dise oui. Il m'a appelé et m'a dit : Je dois prendre une décision maintenant et tu es la dernière personne à qui je parle avant de prendre cette décision. Je lui ai dit que jouer pour Manchester United est l'opportunité d'une vie. Pour jouer dans d'autres clubs de la Premier League, vous êtes un joueur de Premier League, mais si vous êtes un joueur de Manchester United, alors vous êtes un joueur de Manchester United pour la vie. C'est différent. J'ai joué dans le monde entier et j'ai été reconnu comme un joueur de Manchester United et j'ai le respect de tous. Je pense que Cavani est également fait pour Old Trafford ; sa façon de se battre pour chaque ballon - même sa façon de célébrer les buts - en fait un joueur très Manchester United. Je lui ai dit qu'il allait jouer pour le plus grand club du Royaume-Uni. Je ne pense pas qu'il avait besoin d'entendre cela de ma bouche, mais mon opinion était la dernière » . Pour Ander Herrera, Edinson Cavani dispose de toutes les qualités et du bon état d’esprit afin de briller à Old Trafford. Et ce n’est par Marcus Rashford qui va dire le contraire.

Attaquant phare de Manchester, Marcus Rashford croit en Edinson Cavani