Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel livre ses vérités sur le départ de Cavani !

Publié le 19 octobre 2020 à 15h15 par G.d.S.S.

Alors qu’Edinson Cavani retrouvera le PSG mardi soir en Ligue des Champions avec le maillot de Manchester United, Thomas Tuchel est revenu sur les circonstances très particulières de son départ cet été.

Après sept ans de bons et loyaux services, Edinson Cavani a quitté le PSG en juin dernier, au terme de son contrat avec le club de la capitale. Au terme d’un long suspens, le buteur uruguayen n’a donc pas été prolongé par Leonardo, et il a fini par s’engager librement avec Manchester United cet été. L’ironie du sort veut donc que Cavani retrouve le PSG dès mardi soir en Ligue des Champions dans le camp adverse, et en conférence de presse ce lundi, Thomas Tuchel est revenu sur son départ avec Cavani en évoquant également la menace qu’il représentera pour son équipe.

« Clairement triste de son départ »