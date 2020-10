Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto, Henrique... Adil Rami fracasse le projet McCourt !

Publié le 19 octobre 2020 à 14h45 par A.M.

Invité à commenter l'évolution du Champions Project, Adil Rami ne cache pas sa frustration concernant certains choix en terme de recrutement, notamment dans le secteur offensif.

Passé par l'Olympique de Marseille entre 2017 et 2019, Adil Rami a vécu de l'intérieur l'évolution du Champions Project lancé par le rachat du club par Frank McCourt en octobre 2016. De nombreux joueurs ont été recrutés depuis cette date, et pourtant, l'OM n'a toujours pas trouvé son grand attaquant tant attendu. Kostas Mitroglou, Valère Germain et Kostas Mitroglou ont débarqué, sans pour autant convaincre. Cet été, aucun avant-centre de métier n'a rejoint le club phocéen puisque Luis Henrique est arrivé mais semble être plus un ailier qu'un joueur capable de concurrencer Dario Benedetto. Pas convaincu par l'attaquant argentin, Adil Rami s'étonne des choix de l'OM alors qu'un joueur comme Vedat Muriqi était sur le marché.

«Je ne sais pas ce qu'on fout»